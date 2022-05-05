Її син Юрій Луговський загинув у березні 2018 року від кулі снайпера.

У Маріуполі загинула психолог полку "Азов" Наталія Луговська.

Про це повідомляється на сторінці Червоноградської міської ради у Facebook.

"Трагічна звістка…В Маріуполі загинула Наталія Луговська - психолог полку "Азов" і мама "Баррета" Юрія Луговського…" - повідомляють у міськраді.

Її син Юрій Луговський (позивний "Баррет") був снайпером-розвідником полку "Азов". Він загинув у березні 2018 року від кулі снайпера.

"Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі"… Світла пам‘ять і вічна слава…" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський попросив генсека ООН сприяти вивезенню поранених із "Азовсталі".

Вас також можуть зацікавити новини: