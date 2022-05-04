У Росії поступово поширюється інформація про катастрофічні втрати в Україні. "Вантаж 200" везуть КамАЗами.

Російські загарбники везуть додому КамАзи з "вантажем 200", а замість нових танків вивозять підбитий металобрухт.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупанта з дружиною.

Зокрема, росіянка розповіла чоловіку-окупанту, що з-під Маріуполя в РФ привезли повні КамАзи трупів.

"Десять КамАзів два тижні тому привезли – "вантаж 200"… із Маріуполя... повні", – розповідає жінка.

Під час розмови вона згадує про їхнього давнього знайомого ВДВ-шника, який теж став "грузом 200". Крім того, росіянка переповіла чоловіку свідчення тих загарбників, яким пощастило повернутися з України живими.

"Були там, каже, танки наші. Тепер, як трояндочки, просто як трояндочки всі розірвані..." – з тремтінням у голосі говорити жінка.

Водночас окупант тільки погоджується з тими фактами, які наводить його дружина.

За даними Генштабу Збройні сили України ліквідували близько 24 500 чоловік особового складу російської ворожої армії. Захисники країни також знищили 1077 танків і 194 винищувачі.

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