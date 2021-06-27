Протягом минулої доби, 26 червня, російські бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС. Поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.
Неподалік Гнутового ворог двічі обстрілював українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів. У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки бойовики тричі обстрілювали позиції ОС з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
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У напрямку Новомихайлівки збройні формування РФ вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї. Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.
Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Біля Широкина російські окупанти обстрілювали військових ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Бойових втрат серед військових ОС немає.
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