Зараз український воїн у лікарні, стан його здоров'я - середньої тяжкості.

За добу на Донбасі в районі проведення ООС бойовики п'ять разів порушувати режим "тиші" та поранили українського військового.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 13 серпня.

"Протягом минулої доби, 12 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. ... У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - повідомили у штабі ООС.

Зокрема, за даними штабу, поблизу селища Піски бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новомихайлівки тричі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Зазначається, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 13 серпня нових порушень режиму припинення вогню військові ООС не зафіксували.

Окрім того, минулої доби підрозділи поліції зведених загонів затримали двох людей за можливу причетність до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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Автор: Катерина Комолова