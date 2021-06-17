Обстріли продовжилися й сьогодні.

У районі проведення Операції об'єднаних сил за минулу добу зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню, поранено бійця ЗСУ.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Ворог стріляв у районі населених пунктів Авдіївка, Зайцеве, Талаківка, Новоселівка, Водяне, Новгородське, Луганське, Новотошківське. Застосовувалися станкові і ручні протитанкові гранатомети, 82-мм міномети, великокаліберні кулемети, озброєння БМП, стрілецька зброя.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться у зведенні.

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З початку поточної доби ворог один раз порушив перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ зі 120-мм мінометів біля Пісків.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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Автор: Юрій Годован