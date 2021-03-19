На обстріли бойовиків українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 18 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожБойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, травмовано українського бійцяПро це прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС) повідомляє у ранковому зведенні станом на 07:00.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь… Станом на 7 годину ранку 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано», – говориться у повідомленні.

Обстріли на Донбасі

У штабі наголошують, що окупанти ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), обстрілюючи позиції українських військових та провокуючи їх на вогонь у відповідь.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь:

в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Південне – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї – із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем;

у передмісті Богданівки – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Смерть військового

Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від Південного один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Раніше зазначалося, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, врятувати життя не вдалося.

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Автор: Катерина Шварц