Протягом минулої доби, 18 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Читайте такожБойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, травмовано українського бійцяПро це прес-центр штабу Операції об’єднаних сил (ООС) повідомляє у ранковому зведенні станом на 07:00.
«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь… Станом на 7 годину ранку 19 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано», – говориться у повідомленні.
Обстріли на Донбасі
У штабі наголошують, що окупанти ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), обстрілюючи позиції українських військових та провокуючи їх на вогонь у відповідь.
Зокрема, бойовики відкривали вогонь:
- в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», неподалік населеного пункту Південне – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї – із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем;
- у передмісті Богданівки – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Смерть військового
Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від Південного один військовослужбовець отримав кульове поранення не сумісне з життям.
Раніше зазначалося, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, врятувати життя не вдалося.
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