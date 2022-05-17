Супротивник на Слов’янському напрямку перегруповує та доукомплектовує війська, зазначили у Генштабі української армії.

На Донецькому напрямку ворог намагається наступати уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Так, на Харківському напрямку підрозділи супротивника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ до державного кордону. Зокрема, ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Протягом доби ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, однак успіху не мав.

"На Донецькому напрямку угруповання супротивника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки супротивник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10", - зазначили у Генштабі.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

Водночас на Курахівському напрямку за підтримки вогню артилерії та авіації ворожі війська ведуть наступ на село Новомихайлівка, там тривають бої.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого.

Супротивники спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема, і в Донецькій області. Пізніше окупанти пішли у наступ на частині сходу нашої країни.

Нардеп Дмитро Лубінець вщент зруйнував фейк пропаганди РФ про те, що Велика Новосілка та Вугледар Донецької області знаходяться "під контролем" супротивника.

Вас також можуть зацікавити новини: