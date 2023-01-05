Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році, пообіцяв очільник норвезького Міноборони.

Норвегія передала Україні нову військову допомогу - 10 тисяч снарядів для артилерії.

Артилерійські снаряди вже надіслали українській державі, повідомили у норвезькому уряді.

За його даними, ці боєприпаси можна використовувати, зокрема, для відкриття вогню з самохідних гаубиць M109 (калібр 155 мм), які Норвегія раніше надала Україні.

Відео дня

Очільник норвезького Міноборони Бйорн Арілд Грам пообіцяв, що його держава продовжить підтримувати Україну у цьому році.

"Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил. Норвегія зробила значний внесок у 2022 році і продовжуватиме робити свій внесок у підтримку України у 2023 році", - сказав чиновник.

Допомога українцям від Норвегії - що повідомлялося

Влітку норвезька сторона надала Україні понад двадцять гаубиць М109, а також 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III.

Наприкінці листопада стало відомо, що влада норвегії передала Збройним силам України артустановку та комплекти зимового одягу.

У грудні повідомлялося, що Норвегія виділила 14 мільйонів євро для місії Євросоюзу з тренування військових української держави.

Вас також можуть зацікавити новини: