США незабаром нададуть новий пакет допомоги у галузі безпеки, а Норвегія вирішила теж надати новий пакет допомоги, зазначив міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про нову безпекову допомогу від США і Норвегії.

Про це Резніков повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, очільник українського оборонного відомства провів окремі дві розмови зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном і норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

"Провів чудову розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточну ситуацію з безпекою, нові потреби на полі бою, що виникають, і шляхи зміцнення спроможностей української армії. Незабаром надійде більше безпекової допомоги від США", - наголосив Резніков.

"Вчора я провів телефонну розмову з моїм другом і колегою міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет воєнної допомоги і щодо підготовки українських солдатів", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, російські війська без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, атакували військові та цивільні об’єкти, брали під контроль населені пункти, а також катували та вбивали людей.

США та ще багато держав світу підтримали Україну. 1 серпня стало відомо, що американська влада схвалила новий пакет воєнної допомоги Києву.

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