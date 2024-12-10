За словами Світана, на цьому напрямку йде активне знищення ворога, адже щільність його військ на інших напрямках менша.

Збройні сили України продовжують просуватися у Курській області РФ - зокрема, в районі населеного пункту Погребки, де проходить траса на Льгов. Про це у коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, росіяни, використовуючи техніку і намагаються вибивати Сили оборони з їхніх позицій, але їм це не вдається. При цьому війська РФ потрапили у "капкан" на "трасі смерті" і розуміють, що це "їхня дорога в один кінець".

"Ми їх вчепили там, і вони будуть битися, впиратися, але не відійдуть", - прогнозує аналітик.

Відео дня

Він підкреслив, що на цьому напрямку йде активне знищення ворога, адже щільність його військ на інших напрямках менша:

"Наші війська просуваються у бік Рильська, Курчатова, тобто в бік Курської атомної станції. Просування невелике, але позитивне, динаміка є, виконуються бойові задачі".

Ситуація у Курські області РФ - останні новини

Напередодні Світан повідомив, що ЗСУ мають успіхи на Курщині, а росіяни застрягли на "дорозі смерті". За його словами, Сили оборони просунулися на захід від Суджі.

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські бригади, які ведуть бої у Курській області Росії та повідомив головну задачу української операції у цьому регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: