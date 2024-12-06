Курська операція: Сирський відвідав бригади та розкрив задачі

Головком повідомив про необхідність посилення стійкості української оборони, підготувати резерви та щоб завдати ворогу максимальних втрат.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав українські бригади, які ведуть бої у Курській області Росії та повідомив головну задачу української операції у цьому регіоні. Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Сирський працював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку.

За його словами, робота, як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично в цілодобовому режимі. "Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", - повідомив Сирський.

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При цьому, він повідомив головну задачу ЗСУ на цьому напрямку.

"Зараз наша головна задача - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - наголосив Сирський.

У цьому зв'язку, вирішенню, в тому числі і цих питань, була присвячена його робота у зазначених бригадах.

"Пишаюсь героїзмом та стійкістю наших воїнів, які роблять все задля перемоги над російськими окупантами!", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини з Курщини

За різними повідомленнями, російський диктатор Володимир Путін дав команду за будь-яку ціну вибити Збройні сили України з Курської області до 20 січня, коли відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

Українські сили борються за утримування Курської області, відбиваючи безперервні атаки росіян. Бойові дії на цій ділянці фронту досягають пікової інтенсивності.

За даними ЗМІ, через українську операцію в Курській області Росія була змушена відмовитися від планів наступу на Запоріжжя.

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