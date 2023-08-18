БПЛА був українського виробництва.

Збройні сили України знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку за допомогою FPV-дрона.

"FPV-дрон уразив ворожий танк Т-90 вартістю 4,5 млн доларів", - повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, це результат роботи операторів ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади на Сватівському напрямку. Для знищення ворожої техніки бійці використали дрон-камікадзе українського виробництва.

Міністр зазначив, що безпілотник за кілька сотень доларів уражає техніку вартістю в мільйони доларів.

"Маємо багато таких кейсів. Тому продовжуємо розвивати "Армію дронів". Ураженої техніки росіян буде більше", - додав Федоров.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 17 серпня загальні бойові втрати РФ у війні склали 256 050 осіб. Кількість втраченої техніки також рахується тисячами.

Так, за один ранок ЗСУ "приземлили" два гелікоптери РФ, кожний вартістю $16 млн.

За даними Bloomberg, у Росії закінчуються запаси сучасної зброї. Їй доводиться прискорювати виробництво, щоб підтримувати інтенсивність війни.

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