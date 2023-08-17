Росіяни змушені запускати ракети, як тільки вони сходять з виробничих ліній.

Виявлена нещодавно українськими військами російська ракета, виготовлена в травні, свідчить про те, що у РФ закінчуються запаси сучасної зброї, і їй доводиться прискорювати виробництво, щоб підтримувати інтенсивність війни, повідомляє Bloomberg,

Про виявлення ракети з незвично пізньою датою виробництва свідчать фотографії, проаналізовані українською неурядовою організацією StateWatch і Bloomberg News. Це доповнює інші свідчення того, що росіяни змушені запускати ракети, як тільки вони сходять з виробничих ліній.

Відзначається, що ракета, виявлена в червні на півночі Сумської області України, була випущена реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С".

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"Маркери на корпусі показують, що снаряд був виготовлений всього місяць тому, 19 травня. За даними StateWatch, партії зазвичай проходять кілька місяців випробувань, перш ніж вони будуть використані і з'являться на передовій. На корпусі також була вказана незвично близька дата закінчення терміну дії - 12 вересня цього року, згідно StateWatch, що є ще однією можливою ознакою того, що російські виробники зрізають кути, щоб поквапитися з ракетами на передовій", - йдеться в статті.

Іноземні компоненти в російській зброї

Крім того, як зазначає StateWatch, оскільки пристрій не вибухнув, дослідники змогли побачити його материнську плату та інші компоненти, які не відповідали очікуваним готовим специфікаціям. Деякі деталі були спаяні вручну, тоді як компоненти виготовляли як російські, так і американські компанії.

Bloomberg зазначає, що хоча невідомо, коли Росія імпортувала частини знайденої ракети, країні вдалося обійти деякі санкції США і Європи, імпортуючи заборонені технології через посередників в третіх країнах.

"Використання нетрадиційних запчастин, безумовно, свідчить про те, що росіянам доводиться адаптуватися до збоїв у своїх ланцюжках поставок через санкції і торгові обмеження", - наводить видання слова одного з експертів.

Проте здатність Росії виробляти керовані ракети дозволяє їй продовжувати майже щоденні далекобійні атаки по території України іпоки складно робити висновки про те, який вплив ситуація має на війну в цілому.

"Представник Західної розвідки на умовах анонімності також застеріг від надмірного тлумачення ознак поспішної збірки снаряда "Торнадо-з", Оскільки підхід Росії до стандартів був менш ніж суворим навіть без тиску війни", - зазначає Bloomberg.

Росія продовжує використовувати західні компоненти в своїх ракетах і дронах

Про це заявляв представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Це також підтверджував глава офісу президента Андрій Єрмак, який заявляв, що російський БПЛА "Ланцет" містить не менше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Також багато їх містить і "Орлан".

Також за даними західних ЗМІ, РФ продовжує отримувати західні компоненти, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, двох модифікаціях балістичних "Іскандерів", а також гіперзвуковому "Кинджалі". В уламках таких боєприпасів знаходять компоненти американського, швейцарського, японського та німецького виробництва.

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