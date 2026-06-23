ССО показали, як знищували залізничний міст через Північнокримський канал (відео)

Про знищення мосту повідомили Сили спеціальних операцій.

Сили спеціальних операцій України заявили про повне знищення залізничного мосту через Північнокримський канал. Про це ССО повідомили в дописі у Threads.

"Вибаче, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?" - написали в ССО.

Сили спеціальних операцій раніше вже писали про ураження залізничного мосту через Північнокримський канал.

"Цього разу у ніч на 18 червня підрозділ MiddleStrike Баліста вивели з ладу залізничний міст через Північнокримський канал поблизу населеного пункту Роздольне", - йшлося у повідомленні.

Оновлено о 15:25. Згодом ССО повідомили, що залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму поблизу села Роздольне підрозділи Middle Strike у взаємодії з підпільниками Руху опору знищили вночі 22 та 23 червня.

"Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури", - розповіли в ССО.

Внаслідок удару дронів, за даними військових, зруйноване залізничне полотно, а також відбувся обвал одного із прогонів.

"Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкта. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста", - зазначили в Силах спецоперпацій.

Україна ізолює Крим

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна відрізає Крим від зовнішнього світу, посилюючи атаки по території півострова. Уже протягом кількох тижнів росіяни стикаються з чергами або нормуванням пального на автозаправних станціях, також лунають заяви про відключення світла. Крім того, туристичний сезон у Криму опинився під загрозою зриву.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав росіян покинути Крим, "поки міст ще стоїть". "У них (росіян, - ред.) є побоювання, що міст може незабаром бути зруйнований. Це цілком збігається з тим, що перед цим говорив міністр оборони України Федоров", – зазначив він.

На думку експерта з питань авіації Костянтина Криволапа, треба готуватися до того, що звільняти Крим будуть досить довго, а зараз Україна має продовжувати бити по півострову, поки росіяни звідти "самі не підуть". Він вважає, що Україні вистачить засобів, аби тримати російських окупантів у Криму в напруженні й продовжувати знищення їхніх потужностей.

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