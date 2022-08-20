Наразі пошук загиблих у зруйнованому будинку Салтівського району міста продовжується.

У Харкові рятувальники ДСНС дістали тіла вже 15 загиблих з-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілів окупантів житлового будинку.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Рятувальники два дні поспіль проводять пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій житловій триповерхівці. Станом на 19:00 з-під завалів було вилучено 15 загиблих осіб", - повідомили рятувальники.

Наразі пошук загиблих у зруйнованому будинку Салтівського району міста продовжується.

"Від ДСНС залучено 75 осіб і 13 од. техніки, у т.ч. важка інженерна техніка", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, 17 серпня в результаті обстрілу російськими загарбниками триповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова, за останніми даними поранені 17 осіб, в тому числі 11-річна дитина.

Крім того, 18 серпня близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород у напрямку Харкова. Зафіксовані попадання ракет в Холодногірському і Салтівському районах Харкова. Пошкоджено будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, в Слобідському районі одна з ракет потрапила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Повідомлялося про двох загиблих людей, 18-отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

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