Окупанти звітують, що нібито виявили та збили об'єкти в небі.

Міноборони РФ заявило про атаки безпілотників на два регіони. Два дрони нібито було збито в небі з інтервалом у 30 хвилин.

Як повідомляє Міноборони країни-окупанта, близько 11:00 безпілотник літакового типу виявлено та знищено над територією Бєлгородської області. Постраждалих та руйнувань немає.

Вже за 30 хвилин БПЛА літакового типу знищили над Курською областю. Нібито відпрацювали засоби ППО. Постраждалих та руйнувань немає.

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Безпілотники атакують Росію

Як повідомляв УНІАН, вранці росіяни заявили, що безпілотник атакував Бєлгородську область. Його нібито збили.

Такі атаки стали закономірними. Останніми місяцями у Росії стає все тривожніше. Нещодавно Москву атакували невідомі безпілотники. Очевидці повідомляють про вибух.

Як пише CNN, "серпневе прокляття" повернулося у Росію. Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів.

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