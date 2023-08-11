Ще один БПЛА налякав москвичів у "Внуково". Рейси затримали.

Вранці 11 серпня Москву атакували невідомі безпілотники. Очевидці повідомляють про вибух.

Як пише Телеграм-канал Shot, вибух стався поруч із Карамишевським гідровузлом у Москві.

"Очевидці повідомляють, що в районі Москви-ріки впав БПЛА. На місце їдуть екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Згодом канал додав, що біля міської клінічної лікарні №67 у районі Москви-ріки нібито було збито БПЛА літакового типу. Поруч розташовано Карамишевський гідровузол.

На місці падіння видно дим. Очевидці поділилися першими кадрами з місця падіння безпілотника.

Телеграм-канал "База" опублікував відео польоту безпілотника, який вибухнув у районі Карамишевської набережної. Він летів з боку Істринського району Підмосков'я. Його помітили у районі Павлівської Слободи.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник нібито збили сили ППО. Постраждалих та руйнувань нема.

Тривожно було й в аеропорту "Внуково". Небо над летовищем закрили через повідомлення про невідомий об'єкт. Введено план "Килим".

Невідомий об'єкт, через який у "Внуково" було введено план "Килим", летів у районі Можайська на низькій висоті та маленькій швидкості, його засікли радари, розпізнавальної мітки на ньому не було. Аеропорт вже відновив роботу.

Подібні інциденти в Москві

У ніч на 10 серпня пожежа спалахнула в Домодєдово Московської області. Перед загорянням там чули вибух. За офіційними даними, загорівся автосервіс.

Крім того, в підмосковному місті Сергієв Посад вдень прогримів потужний вибух на заводі. ЗМІ писали про загиблих і десятки поранених. Цей завод займався виробництвом оптики і, як виявилося, брав участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця під назвою "Посланник".

А сьогодні вночі в Одінцово Московської області виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.

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