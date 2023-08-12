Вибухи та атаки на Росію почастішали, а її громадяни почали радикальніше протистояти злочинному режиму.

"Серпневе прокляття" повертається у Росію. Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів.

Як пише CNN, росіяни пошепки говорили про своє "серпневе прокляття", щоб пояснити надзвичайно велику кількість смертельних аварій, терактів, атак або загострень війни.

"Гаряча помста"

За рік в РФ майже забули про "гарячий серпень", але він повернувся з помстою. По-перше, почастішали атаки на тилові регіони Росії та Москву, у яких звинувачують Україну. Безпілотники ледь не щодня врізаються в офіційні будівлі, військові та інші інфраструктурні об'єкти.

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По-друге, "прокляття" відчули й окупанти в морі. За кілька днів знищено великий десантний корабель РФ, а також танкер, що транспортував паливо для загарбників. Торгівля морем опинилася під загрозою.

За словами офіційних осіб, більшість безпілотників знищено завдяки посиленій протиповітряній обороні. Але кожне влучання змушує росіян задуматися.

"Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут... Але ми не політики, тому не хочемо коментувати", - прокоментувала жителька Москви у коментарі росЗМІ на вулицях столиці.

Росіянам тривожно

Тим часом у Росії тривають жорсткі репресії, особливо навколо критики війни в Україні.

Ще одна росіянка із закритим обличчям з’явилася в російських ЗМІ із опозиційною заявою. "У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в цей час", - сказала вона.

Інші росіяни, вочевидь, вирішили боротися радикальніше. У серпні стався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні – за даними російських державних ЗМІ, трохи більше двох десятків атак лише за тиждень.

Російські чиновники кажуть, що ці люди потрапили нібито під вплив українських агентів, які змушують їх здійснювати підпали, видаючи себе за поліцію чи кредиторів.

Втім, джерело, пов’язане з однією російською партизанською групою, заперечує, що росіян зазнають примусу. Цією легендою Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

"Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили" - сказало джерело.

"Прокляття" набирає обертів

Другий тиждень серпня був не менш насиченим, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених. Загадковий вибух прогримів на промисловому підприємстві в невеликому російському місті Сергієв Посад під Москвою. У небо піднялася грибоподібна хмара.

Влада наполягає, що вибух стався через порушення правил безпеки на фабриці феєрверків, заперечуючи повідомлення про саботаж на підприємстві, яке колись було провідним виробником військового оптичного обладнання, зокрема нічних окулярів і прицілів.

Тим не менш, вибух завдав жахливих збитків: за даними російських державних ЗМІ, постраждало 440 квартир і 20 приватних будинків; знищено 184 автомобілі; 84 людини отримали поранення, 1 - загинула, ще щонайменше 8 вважаються зниклими безвісти.

"Серпневе прокляття Росії справді повернулося", - підсумовує CNN.

Остання бавовна в РФ

У Росії останнім часом стає все тривожніше. Наприклад, вчора Москву атакували невідомі безпілотники. Очевидці повідомляють про вибух.

Перед цим, у ніч на 10 серпня, пожежа спалахнула в Домодєдово Московської області. Перед загорянням там чули вибух. За офіційними даними, загорівся автосервіс.

Крім того, в підмосковному місті Сергієв Посад вдень прогримів потужний вибух на заводі. ЗМІ писали про загиблих і десятки поранених. Цей завод займався виробництвом оптики і, як виявилося, брав участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця під назвою "Посланник".

А сьогодні вночі в Одінцово Московської області виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.

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