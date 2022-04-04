За словами чиновника, війська "направляються на північ" та "концентруються в Білорусі".

Близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва, залишили цей район.

Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США, пише Reuters. За словами чиновника, війська, що залишили район навколо Києва, "направляються на північ" та "концентруються в Білорусі".

"Ми, як і раніше, вважаємо, що їх буде переформовано, забезпечено, можливо, навіть посилено додатковими силами, а потім відправлено назад в Україну, щоб продовжити бойові дії в іншому місці", — додав чиновник.

США вважають, що ці війська будуть застосовуватися у східній частині країни, у районі Донбасу.

Чиновник також прокоментував авіаудар РФ по нафтобазі в Одесі. Але причини страйку були не зовсім зрозумілі, оскільки продовжуються припущення про можливий десантний напад на місто.

"Можливо, вони просто роблять це, щоб спробувати притиснути там українські сили, змусити їх подумати, що в Одесі буде щось велике, і щоб вони залишилися і намагалися захистити місто", - сказав чиновник.

Раніше британська розвідка заявила, що Маріуполь майже напевно є головним об'єктом російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: