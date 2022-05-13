Військовий наголосив, що вже давно не вірить у дипломатію із забороною стріляти.

Повномасштабна війна Росії проти України закінчиться лише після перемоги ЗСУ на полі бою.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив Максим Жорін - екс-командир полку "Азов", який зараз захищає Маріуполь.

Жорін наголосив, що вже давно не вірить у дипломатію із забороною стріляти.

"Ні, це (завершення війни - УНІАН) буде виключно на полі бою. Я не вірю, і давно про це казав, у гру в дипломатію з забороною стріляти, якщо пам’ятаєте, що були навіть такі часи" ,– сказав Жорін.

Він нагадав, що війна триває вже 8 років. З першого дня було очевидно, що вона буде набувати нових етапів, масштабів, а вирішиться тільки на полі бою.

"Безумовно, сьогоднішній світ не може існувати без дипломатії, дипломатичних відносин. Але саме вирішальними будуть всі бої на полі бою. Саме українська армія вирішить перемогу у цій війні", – додав Жорін.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков попередив, що нас очікують надзвичайно складні тижні. Україна входить у нову фазу війни, яка буде довготривалою.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в очікуванні збройної допомоги на нашу країну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.

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