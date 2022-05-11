Водночас вона наголошує, що Росія не зможе перемогти у війні ресурсів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошує, що в очікуванні збройної допомоги на нашу країну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

Говорячи про надання Україні озброєння країнами-союзниками, Маляр підкреслила, що Україна входить у нову фазу війни на тлі змін глобального ставлення до відсічі агресії Росії.

"Незважаючи на шалений тиск, ракетні обстріли з боку Росії, Росія фактично зараз заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів", - сказала вона.

Заступниця міністра, водночас підкреслила: "Слід розуміти, що поки західна зброя надійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали і забезпечити нашу перевагу, пройде певний час, тому що це певні процедури. Тому на нас з вами очікують декілька надзвичайно складних тижнів. Можливо, місяців".

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-лізу для України.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що закон розрахований на 2022 і 2023 роки і передбачає укладення міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту оборонно-промислового комплексу США.

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