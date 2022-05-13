За словам міністра оборони, до 9 травня країна-агресор Росія отримала стратегічну поразку.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зараз входить у нову довготривалу фазу війни.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Ми входимо у нову — довготривалу — фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — написав він.

За словам голови відомства, до 9 травня Росія отримала стратегічну поразку — не змогла знищити Україну шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток.

"До стратегічної поразки РФ на полі бою додалася стратегічна поразка на міжнародному рівні. Якщо згадати, що цивілізований світ посилює економічні санкції, а Фінляндія і Швеція готуються подати заявки на вступ до НАТО, то міжнародний контекст для Кремля системно погіршується. Світ отримав шанс перемогти диктатуру, яка створює глобальну небезпеку", - зауважив міністр.

Він додав, що на Україну очікують надзвичайно складні тижні.

За його словами, зростання тиску санкцій на Росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в очікуванні збройної допомоги на нашу країну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.

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