Поточні запаси техніки РФ — це "ахіллесова п'ята" окупаційної армії. Росія зможе компенсовувати втрати в танках, авіації і артилерії ще протягом одного або двох місяців.
Такою думкою поділився офіцер збройних сил Азербайджану і військовий аналітик Агіль Рустамзаде в свіжому інтерв'ю.
"Вони реально втрачають можливість постачати армію саме технікою. Ті танки, артилерія, які у них зберігалися, — вони зможуть витягнути 10-15%. Це немало, це, скажімо, 300-500 танків. Тобто, в перспективі 1-2 місяців у них буде можливість поповнювати армію технікою. І удари по противнику треба наносити, саме викошуючи його техніку — це його ахіллесова п'ята", — заявив Рустамзаде.
За словами експерта, можливості Росії тануть з кожним днем. На цю вразливість потрібно тиснути українській армії, поки ворог не зможе компенсувати свої втрати в артилерії, РСЗВ та авіації.
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили більше десяти тисяч одиниць ворожої техніки. Сюди входять 1594 танки, 806 артилерійських систем, 217 літаків і 187 гелікоптерів.
Що стосується втрат серед особового складу, то ЗСУ ліквідували 36 350 супротивників. А за інформацією від Офісу президента України, загальне число вбитих і поранених солдатів РФ досягло 115 тисяч осіб.
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