Росія зможе компенсовувати втрати в танках, артилерії, авіації та інших машинах ще 1-2 місяці.

Поточні запаси техніки РФ — це "ахіллесова п'ята" окупаційної армії. Росія зможе компенсовувати втрати в танках, авіації і артилерії ще протягом одного або двох місяців.

Такою думкою поділився офіцер збройних сил Азербайджану і військовий аналітик Агіль Рустамзаде в свіжому інтерв'ю.

"Вони реально втрачають можливість постачати армію саме технікою. Ті танки, артилерія, які у них зберігалися, — вони зможуть витягнути 10-15%. Це немало, це, скажімо, 300-500 танків. Тобто, в перспективі 1-2 місяців у них буде можливість поповнювати армію технікою. І удари по противнику треба наносити, саме викошуючи його техніку — це його ахіллесова п'ята", — заявив Рустамзаде.

За словами експерта, можливості Росії тануть з кожним днем. На цю вразливість потрібно тиснути українській армії, поки ворог не зможе компенсувати свої втрати в артилерії, РСЗВ та авіації.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили більше десяти тисяч одиниць ворожої техніки. Сюди входять 1594 танки, 806 артилерійських систем, 217 літаків і 187 гелікоптерів.

Що стосується втрат серед особового складу, то ЗСУ ліквідували 36 350 супротивників. А за інформацією від Офісу президента України, загальне число вбитих і поранених солдатів РФ досягло 115 тисяч осіб.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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