Михайло Подоляк зазначив, що від військових частин, які захоплюють так звану "ЛНР", залишилося 25-35%.

Російська армія з 24 лютого втратила в Україні приблизно 115 тисяч своїх військових. До цього числа входять як загиблі, так і поранені.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

"Втрати армії Росії за 132 дні війни становлять до 115 тисяч убитими та пораненими. Армійські частини втратили 36 тисяч жителів, а приватні військові компанії - до 12 тисяч. Решта - поранені", - вказав Подоляк.

За його словами, від військових частин, що захоплюють так звану "ЛНР", залишилося 25-35% живої сили.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

Станом на 5 липня українські воїни знищили приблизно 36350 осіб особового складу, а за останню добу 250. Крім того, танків-1594 (+5) одиниці; бойових броньованих машин - 3772 (+18) одиниці; артилерійських систем - 806 (+2) одиниць; РСЗВ - 247 (+1) одиниць; засоби ППО - 105 одиниць; літаків - 217 одиниць; вертольотів – 187 одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня - 660 (+2) одиниць; крилаті ракети ‒ 144 одиниці; Кораблі/катери ‒ 15 одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2634 (+5) одиниць; спеціальна техніка ‒ 65 одиниць.

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