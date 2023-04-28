За містом для армії окупантів не буде оперативного простору.

Якщо буде прийнято рішення про відступ з Бахмута, то це не стане катастрофою для ЗСУ. У росіян не з'явиться оперативний простір для просування в місті.

Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов в одному з прямих ефірів на YouTube. За його словами, Краматорськ, Слов'янськ та інші міста дійсно стануть наступними цілями рашистів у разі відходу з Бахмута. Однак темпи просування противника в східній "фортеці" показують, що на організацію подальшого наступу знадобляться багато місяців.

"Не буде оперативного простору за Бахмутом для російської армії [ ... ] Місто Бахмут із заходу підперте пануючими висотами. І російські війська, якщо вони візьмуть ще Бахмут, це ще питання, західну частину міста ми ще утримуємо. До речі, президент говорив, якщо буде загроза оточення військ, то ми відійдемо, для того щоб не потрапляти в "котел" і зберегти життя наших військовослужбовців", — заявив Жданов.

Експерт додав, що сьогодні надійшла інформація про те, як ЗСУ відсунули війська противника в Хромово від "траси життя". Тому жодних ознак оточення українських захисників у Бахмуті немає.

"Вийшовши з Бахмута, ми сідаємо на ці висоти. Там вже давним-давно все готово в плані лінії оборони, в плані побудови оборони на цих висотах. І російські війська впираються в ці висоти. І навіть населений пункт Часів Яр знаходиться за цими висотами. Тому говорити про те, що вони виходять на оперативний простір — ні, вони впираються в черговий рубіж оборони", — підкреслив Жданов.

За словами експерта, таку тактику ЗСУ використовують з моменту початку повномасштабного вторгнення. Українська армія ніколи не бігла, а щоразу заплановано відступала на нові рубежі. І коли окупанти підходять до них, то змушені заново починати наступальні дії.

Ситуація в Бахмуті: остання інформація

Як повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, рашисти почали називати місто "другим Сталінградом". За рівнем руйнувань вого майже непридатне до життя.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин спробував обдурити українських захисників у Бахмуті. Він заявив про припинення артилерійських обстрілів 27 квітня, а через годину заявив, що "пожартував".

Військовослужбовець п'ятого окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк повідомив, що спроби ворога перерізати дорогу на Хромово не увінчалися успіхом. Ворог виснажений бойовими діями в Бахмуті, проте володіє великим запасом боєприпасів.

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