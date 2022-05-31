Сєвєродонецьк може повторити долю Маріуполя, вважає експерт.

Російські війська "прогризаються" вглиб Сєвєродонецька. Якщо це місто впаде, то у окупантів з'явиться можливість контролювати цілу область.

Про це в ефірі Sky News розповів колишній директор Королівського інституту об'єднаних озброєнь, професор Майл Кларк.

"Очевидно, що в Сєвєродонецьку перебуває від 10 до 15 тисяч мирних мешканців, і тому він перетворюється на ще один Маріуполь, не зовсім в таких масштабах, але, боюся, той же процес", — сказав Кларк.

Звертаючи увагу на Харків, аналітик з питань оборони сказав, що російські сили "закопуються" в регіоні, їх просування загальмовано.

Однак він додав: "Українці, безумовно, тримаються і зберігають Харків більш-менш вільним наразі".

Кларк також сказав, що наступна серйозна битва буде в Миколаєві на півдні України.

"Це, звичайно, ворота в Одесу. Ще далеко, але тим не менше їм потрібно пройти Миколаїв, перш ніж вони зможуть дістатися до Одеси, що вони, безумовно, хочуть зробити", — сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.

Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.

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