За словами експерта, у Росії в даний час немає великих сил для наступу.

Російські окупанти відчувають дефіцит військової техніки, тому чекатимуть українського контрнаступу, зайнявши максимально хороші для себе позиції.

Про це розповів завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Іжак в ефірі телеканалу "Freeдом".

За словами експерта, у Росії немає великих сил для наступу.

"Але, на жаль, сили падають не тільки у Росії, втома є і у наших військ ", - зазначив Іжак.

Експерт-міжнародник припускає, що Росія може зосередити зусилля на тих напрямках, де ще може тактично наступати. Зокрема, біля Мар'їнки, намагаючись оточити частину угруповань у Луганській області.

Однак у ворогів є інша проблема - дефіцит військової техніки.

"Росія воювала модернізованою радянською технікою. Найбільш модернізований варіант - танк Т90. Якщо щось новіше, то воно ніде не було випробувано. І навіть провести по Красній площі - вони із зусиллями набирають техніку. Тому те, що вони кидають на війну, це більше схоже на те, щоб перекинути виставкові зразки або зразки, які використовуються на різних навчаннях типу танкового біатлону або показових офіційних навчаннях. Тобто коли така техніка перекидається, це говорить про дефіцит", - пояснив завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень.

Така ситуація означає, що Росія близька до паузи і далі чекатиме українського контрнаступу на максимально хороших для себе позиціях, вважає Іжак.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що окупанти посилили ракетні удари, але почали використовувати застарілі зразки ракет. Це свідчить про те, що високоточні ракети у них закінчуються.

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