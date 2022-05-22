Окупанти почали використовувати застарілі зразки ракет, у яких серйозні проблеми з точністю.

Російські окупанти посилили ракетні удари, але почали використовувати застарілі зразки ракет. Це свідчить про те, що високоточні ракети у загарбників закінчуються.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Експерт зауважив, що деякі ракетні удари росіян свідчать про те, що запас високоточних ракет майже вичерпано. У хід пустили застарілі зразки, які мають значні проблеми з точністю.

"Якщо ми говоримо про обстріл, який стався, наприклад, вранці (16 травня - УНІАН), то ракета летіла в бік населеного пункту Південний з метою завдати удару по залізничному мосту через Дністровський лиман. Фактично росіяни використовують ракети застарілих зразків, тому відбулося відхилення траєкторії польоту. Ракета потрапила до рекреаційного комплексу. Це вказує на те, що в росіян закінчуються високоточні ракети або їх немає в тих кількостях, щоб вони могли використовувати їх абсолютно вільно", - зауважив Селезньов.

За словами експерта, росіяни змушені використовувати ракети класу Х-22, які мають величезну руйнівну силу, але з точністю там дуже серйозні проблеми. Навряд чи ці ракети зможу впоратися із головним завданням РФ - знищенням об'єктів інфраструктури.

"Ми розуміємо, чому росіяни луплять по залізничних вузлах, мостах, акведуках, тунелях – для того, щоб максимально створити проблеми для логістики українських військ, для переміщення наших резервів, переміщення військово-технічної допомоги наших західних партнерів, переміщення складів з паливом", - додав експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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