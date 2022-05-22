Для того, щоб знищити БПЛА окупантів, знадобився лише автомат Калашникова.

Підрозділ протиповітряної оборони 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищив сучасний російський БПЛА ZALA 421-16EM. Для цього знадобився тільки автомат Калашникова.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

"Приземлили ворожий безпілотник за допомогою автомата Калашникова. Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта", - зазначили воїни.

У бригаді також показали кілька світлин збитого російського безпілотника. Очевидно, відновленню він не підлягає.

Безпілотник ZALA 421-16 здатен здійснювати відеоспостереження в радіусі 20 км, дія радіоканалу обмежена радіусом 50 км. В Україні БПЛА цього типу використовують для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.

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