Підрозділ протиповітряної оборони 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищив сучасний російський БПЛА ZALA 421-16EM. Для цього знадобився тільки автомат Калашникова.
Про це повідомляє прес-служба бригади.
"Приземлили ворожий безпілотник за допомогою автомата Калашникова. Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта", - зазначили воїни.
У бригаді також показали кілька світлин збитого російського безпілотника. Очевидно, відновленню він не підлягає.
Безпілотник ZALA 421-16 здатен здійснювати відеоспостереження в радіусі 20 км, дія радіоканалу обмежена радіусом 50 км. В Україні БПЛА цього типу використовують для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.