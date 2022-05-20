Уряд робить все можливе, щоб створити умови для експортерів.

Експорт українських товарів у квітні склав 2,7 млрд доларів, що рівно вдвічі менше, ніж у квітні 2021 року.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які в квітні експортувались з України, складала 2,7 млрд доларів. У квітні 2021 року ми експортували на 5,4 млрд доларів, тобто вдвічі менше", - сказав він.

За його словами, щодня урядова команда працює над розширенням пропускної здатності нашого західного кордону.

"Ми будуємо нову логістичну систему, відкриваємо нові пункти пропуску, "зелені коридори", максимально спростили проходження митниці, аби бізнес міг безперешкодно та швидко експортувати свою продукцію", - сказав він.

Також голова уряду проанонсував, що під час сьогоднішнього засідання Кабмін затвердить склад делегації, яка проведе перемовини з ЄС про укладення угоди про вантажні та автомобільні перевезення.

"Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та питанні доступу до європейських портів. Загалом дерегуляція, проведена урядом, торкнулася практично всіх сфер економіки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

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