Уряд продовжує робити все можливе, щоб зберегти макроекономічну стабільність.

Україна у найближчі місяці розраховує отримати фінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро від Євросоюзу та $9 млрд від США.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дефіцит бюджету зараз переважно закриваємо власними силами, але також активізували роботу з нашими міжнародними партнерами. Сподіваємось у найближчі місяці отримати 9 млрд євро від Євросоюзу і майже $9 млрд має надійти від Сполучених Штатів в якості фінансової допомоги. Ці кошти допоможуть нам вистояти та оперативно відновлюватися", - сказав він.

За його словами, Україна вчора, 19 травня, вже отримала частину грантових коштів від цільового фонду донорів Світового банку.

"Розмір такої допомоги склав 504 млн євро. Це, зокрема, кошти США та Великобританії", - сказав він.

Також Шмигаль нагадав, що сьогодні Європейська комісія виплатила Україні другу частину траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

"Продовжуємо перемовини і з МВФ, і зі Світовим банком, аби запустити нові програми та проекти підтримки України. Все це робимо для того, аби в Україні залишалася стабільна макроекономічна ситуація", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Європейська комісія надала Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

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