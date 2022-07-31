Українська сторона завжди готова до провокацій, зазначила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Україна готова до провокацій РФ під час експорту зерна з українських портів.

Про це начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи слід Україні готуватися до провокацій РФ під час вивезення зерна з портів.

"Ми готові до провокацій завжди, оскільки країна-терорист своїм визначенням вже у світі відома. І сьогоднішня ракетна атака на Одещину тому підтвердження", - сказала вона.

За словами Гуменюк, операція з вивезення зерна забезпечена військовим компонентом, і для неї кращим буде "режим тиші".

"Ми знаємо про підступність ворога, розуміємо, що не можна довіряти тим, хто не дотримується своїх домовленостей", - додала вона.

Водночас Гуменюк не дала відповідь, якою саме буде відповідь, якщо РФ атакує корабель з українським зерном, але висловила сподівання на "абсолютно адекватну" реакцію світової спільноти.

"Тут неможливо прогнозувати у широкій перспективі, але міжнародні домовленості, гарантії для того й отримуються, щоб вся світова спільнота, зацікавлена у вирішенні продовольчої кризи, була у цьому задіяна і задіяна ефективно", - зазначила вона.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Станом на 15 червня Україні необхідно було вивезти на експорт близько 20 млн тонн зерна старого врожаю.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном в портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправлення.

CNN Turk повідомило, що перше судно з українським зерном має прибути в територіальні води Туреччини у середу, 3 серпня.

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