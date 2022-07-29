Президент України зазначив, що країна "повністю готова" до експорту зерна.

Україна чекає сигналу від ООН та Туреччини про початок транспортування зерна.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в Морському торговельному порту "Чорноморськ".

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно", - зазначив президент.

За його словами, важливо те, що порт почав працювати, а люди мають роботу.

Зеленський зазначив, що експорт зерна розпочнеться з тих кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити в рейс через початок повномасштабної війни. Він наголосив, що Україна "повністю готова" до експорту зерна.

"Наша сторона повністю готова. Усі сигнали ми передали партнерам – ООН та Туреччини, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв'язку з турецькою стороною та з ООН, чекаємо від них сигналу. Я думаю. що це розпочнеться сьогодні-завтра", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

29 липня до Одеси прибули посли країн G7, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє відправляти продовольство з України.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що в морських портах Одещини знаходяться 16 суден з українським зерном.

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