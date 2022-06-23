За останній тиждень кількість обстрілів міста збільшилася, однак ситуація є контрольованою.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поки не бачить необхідності та передумов для евакуації цивільного населення з Харкова.

Про це він заявив під час Всеукраїнського телемарафону.

"Ми вже маємо декілька днів поспіль обстріли самого міста Харків. Щодо евакуації: у нас наразі такої необхідності і передумов для цього немає, оскільки військова ситуація важка, але абсолютно контрольована. Наші збройні сили тримають свої позиції на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація, не приходиться, це абсолютно передчасно і необгрунтовано. Так, за останній тиждень кількість обстрілів збільшилася, однак ситуація є контрольованою", - сказав він.

Проте він додав, що знаходитися на вулицях Харкова небезпечно, тому закликав мешканців міста прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині ворог веде активні бойові дії, Ізюмський напрямок лишається стратегічним.

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