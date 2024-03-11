За словами естонського полковника, дії ЗСУ показують, що Київ готується до розміщення F-16 в Україні.

Начальник штабу військово-повітряних сил Естонії полковник Янек Лехісте заявив, що Київ може створити умови для розташування винищувачів F-16, які ЗСУ скоро отримають від західних країн, адже українські військові нещодавно ліквідували або пошкодили низку ворожих літаків, повідомляє ERR.

Він наголосив, що ситуація на полі бою стала активнішою, а ініціативу швидше за все має армія РФ. За словами начальника штабу ВПС Естонії, Росія деяким чином змінила свою тактику та почала використовувати для просування вогневу підтримку з авіації.

"Вони виявили, що при вогневій підтримці з повітря, за допомогою літаків можна багаторазово збільшити бажаний ефект, оскільки штурмовики, підносячи або скидаючи бомби масою близько півтонни, можуть завдати великої шкоди лініям оборони", - зазначив Лехісте.

Відео дня

Водночас військовий додав, що російські загарбники ризикують своїми літаками, коли підлітають ближче до лінії фронту.

"У результаті українці за лютий змогли збити близько 13 літаків", - підкреслив полковник.

Він зауважив, що для того, аби збивати російські літаки, ЗСУ використовують системи ППО, які мають велику та середню дальності, серед яких системи Patriot, дальність їхньої дії становить 150 кілометрів.

Через це, на думку Лехісте, знищуючи ворожу авіацію, Україні вдасться підготуватися до розміщення власних літаків.

"Звісно, можна подивитися на це з тієї точки зору, що вони створюють умови для розміщення своїх нових літаків. Можливо, вони також створюють умови для того, щоб у певний момент часу і в певному географічному районі можна було домогтися переваги в повітрі", - пояснив військовий.

Також начальник штабу ВПС Естонії спрогнозував, що Україна отримає винищувачі F-16 навесні або влітку. За його словами, аби розмістити сучасні літаки, Україні необов'язково суттєво змінювати свою інфраструктуру.

F-16 для України: останні новини

Видання The New York Times повідомило, що Україна може отримати влітку лише декілька F-16. Також, швидше за все, F-16, будуть мати ракети малої та середньої дальності і бомби, які частково компенсують брак наземних боєприпасів в ЗСУ.

Своєю чергою речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна почала готувати злітно-посадкові смуги для F-16, які мають відправити Києву західні партнери.

"Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт тієї, яка є в провідних західних країнах, ми зараз навряд зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті - це підготовка та адаптація наших летовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває. На якому етапі та що ще потрібно, ніхто цього говорити не буде, - пояснив Ігнат.

Вас також можуть зацікавити новини: