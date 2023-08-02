Президент закликав дипломатів активно працювати з країнами, які можуть їх передати.

Старт навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 все ще затримується. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що процес обов'язково стартує цього місяця.

"F-16 – цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів", – сказав президент на нараді з керівниками іноземних дипломатичних установ України.

Глава держави наголосив, що робота з країнами, у яких є ці винищувачі, і які мають можливість їх передати Україні (після навчання пілотів), повинна бути "на 100%".

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"Якомога швидше мають відбутися поставки і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", – додав глава держави, звертаючись до послів України.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - що потрібно знати

У середині липня повідомлялося, що США дозволили європейським країнам почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Однак старт навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 все ще затягується. CNN з посиланням на офіційних осіб США напередодні повідомляв, що Білий дім досі чекає, коли європейські уряди представлять остаточний план навчання. Без цього плану США не можуть сертифікувати передачу необхідних матеріалів та обладнання для F-16, включаючи тренажери та навчальні посібники.

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