Видання зазначило, що від цієї потужної зброї, яка допомогла окупантам захопити Авдіївку, залишається воронка 15 м.

Російські окупанти почали використовувати в Україні потужну авіаційну бомбу, яка знищила українську оборону і змінила баланс на лінії фронту.

Як пише CNN, росіянам вдалося домогтися цього, модернізувавши зброю радянських часів на плануючу бомбу, здатну утворити кратер завширшки 15 м. Бомба являє собою ФАБ-1500, по суті, півторатонну зброю, майже половина якої складається з фугасної вибухівки. Вона скидається винищувачами з відстані приблизно 60-70 км, поза досяжністю багатьох українських систем ППО. "ФАБ-1500 - ще один приклад того, як РФ веде війну проти України, завдаючи величезних руйнувань, перш ніж захопити територію", - пише видання.

Видання зазначило, що цими бомбами окупанти б'ють по теплових електростанціях, заводах і багатоповерхівках - місцях, звідки українці координують свою оборону.

Відео дня

ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення і висувних крил, що дають змогу планувати до цілі, і є новим і набагато більш руйнівним варіантом контрудару.

Солдат із 46-ї української окремої аеромобільної бригади розповів CNN із прифронтового міста Красногорівка, що окупанти використовують ФАБ-1500, тому що шкода, завдана ними, дуже серйозна. "Якщо виживеш, у тебе гарантовано буде контузія. Це чинить великий тиск на моральний дух військових. Не всі наші хлопці це витримують. Хоча до ФАБ-500 вони вже більш-менш звикли, а ФАБ-1500 - це пекло", - розповів військовий.

Видання навело приклад, що широке використання окупантами ФАБів стало найважливішим елементом їхнього наступу на Донеччині, особливо під час руйнування української оборони в Авдіївці.

Видання зазначило, що ФАБ-1500 - найпотужніша в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз переобладнано на підмосковному заводі на дешевшу, але потужнішу версію ракети. Зазначається, що вона коштує дешевше за ракету, а базові вибухові речовини у росіян є у величезних кількостях.

Також видання зазначило, що про цей боєприпас стало відомо у вересні 2023 року, а до теперішнього моменту відомо, що точність ФАБ-1500 становить 5 м. За деякими даними, зараз окупанти використовують ці ФАБи в Херсонській і Харківській областях. При цьому, за даними експертів, перероблені ФАБи можна використовувати тільки проти нерухомих цілей.

"Раніше окупанти знищували позиції ЗСУ артилерією, тепер використовують невичерпний запас цих руйнівних бомб, щоб українським силам не було чого захищати і ніде сховатися", - підсумувало видання.

Війна в Україні: новини

17 лютого ЗСУ вийшли з Авдіївки за наказом головнокомандувача Олександра Сирського.

28 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - офіцер Дмитро Лиховій сказав, що захисники України на Авдіївському напрямку обрали нову лінію оборони. За його словами, оборонним діям має сприяти рельєф місцевості.

Вас також можуть зацікавити новини: