Зазначається, що Сили оборони тримають цю ділянку під вогневим контролем.

Командуванню Сил оборони півдня відомо, що російські окупанти зосередили на Херсонщині близько 300 човнів. Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій.

Про це у етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що наявність лише цих плавзасобів не є ознакою готовності РФ до серйозного наступу з форсуванням Дніпра в районі Херсона:

"Не можна сказати, що це якась серйозна загроза. Для наступу необхідно переправити і бойову техніку. Для цього потрібно обладнати переправу, мати якісь засоби. А триста човнів - на кожен посадять п'ять штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи?".

Волошин підкреслив, що українські війська тримають ці ділянку під вогневим контролем. За його словами, окупанти щодня вчиняють декілька штурмових дій на Придніпровському напрямку. "Ворог намагається хоча би зачепитися за острівну зону. Щодня приблизно 5-7 штурмів, всі невдалі. Вони закінчуються втратами в особовому складі та плавзасобах", - зауважив він.

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Речник Сил оборони півдня додав, що тактика росіян більше схожа на розвідувально-пошукові дії. Так, окупанти знають, що узбережжя заміноване. "Провести таку складну операцію як форсування водної перешкоди, ще й такої як Дніпро, дуже-дуже складно. Для цього потрібна дуже велика підготовка, яку важко приховати з сучасними засобами розвідки", - підкреслив він.

Волошин також розповів, що російські окупанти здійснювали по два-три штурми за день на острів Козацький, проте зазнали втрат та не змогли закріпитися:

"Декілька днів поспіль вони намагаються висадитись на острів Забич. До цього півтора місяці вони не вели там ніякої активності. Крім того, два останні тижні вони намагались провести розвідку боєм біля Антонівських мостів - залізничного і автомобільного. Але всі ці спроби теж закінчувались невдачами".

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, напередодні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю західним ЗМІ сказав, що Росія зібрала до 300 човнів, готуючи операцію з наступу на Херсон.

У Силах оборони півдня пояснили, що війська РФ хочуть створити на правому березі плацдарм, щоб змусити українське командування перекидати в цей район більше сил і засобів.

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