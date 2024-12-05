Поки невідомо, це буде відволікаючий маневр, чи справжній наступ, зазначив голова МОВА.

Інформація про підготовку штурму росіянами правого берега Дніпра була відома владі та військових ще кілька місяців тому. Про це у своєму зверненні до громадян заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який запевнив, що ситуація складна, але контрольована.

За його словами, адміністрація давно володіє цією інформацією та готується до відповідного розвитку подій. Сили оборони також проводять певні заходи.

"Там вже офіційно почали казати, що росіяни готовлять штурм на правий берег Дніпра. Можу сказати, що ця інформація у нас була чотири місяці назад. Ми готувалися. Сили оборони, наші військові теж все розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде – відволікаючий маневр, чи ні… - це неважливо. Будемо відповідно реагувати", - наголосив Кім.

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Він також додав, що всі знаходяться на місцях.

"Ситуація складна, але контрольована", - підкреслив посадовець.

Війна в Україні - підгтовка штурму правого берега Дніпра

Як повідомляв УНІАН, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ще на початку осені російські окупанти перебазували з Севастополя дивізіон річкових катерів та вони беруть участь у "захисті" Тендрівської та Кінбурнської кіс. Тоді речник зазначив, ворог вживає заходів, щоб не дати Силам оборони висадитися на цих косах та зайняти певні плацдарми, важливість яких добре розуміє.

Вчора, 4 грудня, речник прокоментував інформацію про те, що на Херсонщині ворог зібрав три сотні човнів, ймовірно, для форсування водної перешкоди. За його словами, вона відома командуванню ЗСУ, і Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Наразі, за його словами, росіяни намагаються захопити плацдарм, щоб утримувати його та змусити ЗСУ перекидати туди більше сил і засобів. За даними розвідки, російські військові проводять тренування форсувальних штурмових груп на полігонах у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Вони використовують катери так званої Дніпровської флотилії.

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