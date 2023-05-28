Добровольці зазначили, що не є кадровими військовими.

Бійці легіону "Свобода Росії", які перейшли російський кордон в районі КПП "Гайворон", всі є громадянами Російської Федерації. Вони показали, що кордони РФ діряві, і змусили окупантів перемістити ядерне сховище

За інформацією ТСН, очолює бійців колишній футбольний ультрас Денис Капустін.

"Я москвич у другому поколінні. Ми не українці, не кадрові військові, нас ніхто не обмінюватиме... нас катуватимуть, вб'ють і стратять", - зазначив командир.

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Крім того, в легіоні служить російський актор та викладач йоги Кирило Канахін. Його можна побачити в серіалі "Глухар". Також у складі Олексій Льовочкін. Чоловік на "поганому рахунку" у своїй країні. У 2018 році суд Москви заочно заарештував його за розпалювання ненависті і ворожнечі.

Крім них в легіоні і колишній співробітник ФСБ Ілля Богданов та боєць Павло з Казані з позивним "Могила".

Своїм рейдом в Бєлгородську область РФ вони змусили перемістити одне з найбільших ядерних сховищ "Бєлгород -2", а також він знищили міф про укріплений російський кордон, на який Кремль витратив мільярди.

Прорив російського кордону - головні новини

21 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" прорвали кордони в Грайворонському районі Бєлгородської області РФ. За словами російських добровольців, вдалося завдати поразки ЗС РФ, ФСБ, Росгвардії та Міноборони Росії. У свою чергу влада України відхрестилися від "рейдів" у Брянській області.

27 травня в Брянській області знову було неспокійно-дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" Міноборони РФ, в результаті чого нібито загинули двоє військовослужбовців.

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