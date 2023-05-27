Стверджують, що біля прикордонного села Бровничі йдуть бої з "українськими диверсантами".

У Брянської області Російської Федерації, що межує з Україною, знову неспокійно. Регіон атакований за допомогою безпілотників, пише місцевий Telegram-канал "112".

"Дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" Міноборони РФ на дорозі Бровничі - Сушани в Брянській області. Загинули двоє військовослужбовців", - пише канал, уточнюючи, що на місці події працюють екстрені служби. В мережі також публікують фото пошкодженої "Ниви".

Канал Baza стверджує, що диверсанти намагаються прорватися в Брянську область, тому місцевих жителів попросили сховатися в підвалах, а всі служби підняті по тривозі.

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Канал "Новини Брянськ" пише, що біля села Бровничі йдуть бої з "українськими диверсантами".

"Українська ДРГ намагалася прорватися в село Сушани Брянської області. Також повідомляється про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз йдуть бої. Оголошено сигнал "Едельвейс"... Мирні ховаються в підвалах, на вулиці чути постріли", – йдеться в повідомленні.

Обидва згаданих населених пункти знаходяться в лічених сотнях метрів від українського кордону.

Ситуація в Брянській області - що потрібно знати

Російські добровольці, які воюють на боці України, дедалі частіше здійснюють прориви через кордон РФ в прикордонних областях, зокрема, Брянській і Бєлгородській.

У квітні бійці Російського добровольчого корпусу могли проникнути в Брянську область і поспілкуватися з місцевими жителями.

22 травня бійці РДК здійснили нові рейди по населених пунктах Брянської області.

Цього тижня в Брянській області Росії терміново збирали силовиків, щоб посилити Севський, Суземський, Трубчевський і Климовський райони.

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