Росіяни перекинули на острів додаткове озброєння.

Російські війська намагаються організувати гарнізон на острові Зміїний, розмістили ППО.

Про це розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

Просто біля місця розвантаження техніки українські сили потопили патрульний катер росіян "Раптор", тому у ворога були додаткові роботи з розчищення території.

"(Вони - росіяни, ред.) не могли підійти, здійснювали роботи, які повинні були дістати затонулий катер і допомогти підійти іншим суднам по фарватеру. Здійснили і почали поповнюватися - перекинули ППО туди і так далі", - розповів Арестович.

Він уточнив, що потужні протикорабельні ракети "Гарпун" туди дістають.

Як писав УНІАН, 28 травня Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив передачу Україні протикорабельних ракет "Гарпун" Британією, Данією та Нідерландами.

За словами експертів, "Гарпуни" дозволять ліквідувати ворожу силу в Чорному морі й запобігти продовольчу кризу, спровокований росіянами.

"Гарпун" має активну радіолокаційну систему самонаведення і наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися літаки AGM-84, кораблі RGM-84, підводні човни UGM-84, берегові пускові установки.

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