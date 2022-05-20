Раніше Reuters з посиланням на джерела стверджувало, що Вашингтон може відправити Києву "Гарпуни", щоб зняти блокування Росією Чорного моря.

Представник Міноборони США Джон Кірбі не став уточнювати, чи розглядають Сполучені Штати передачу Україні протикорабельних ракет "Гарпун" (Harpoon).

Про це йдеться в стенограмі брифінгу Кірбі на сайті Пентагону.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела стверджувало, що Вашингтон може відправити Києву "Гарпуни", щоб зняти блокування Росією Чорного моря і запобігти продовольчій кризі, що наближається.

У відповідь на питання, чи працює адміністрація Байдена над передачею ракет, Кірбі зауважив, що Пентагон не може розповідати подробиці про зброю, яка розглядається для відправки ЗСУ.

"Я не збираюся обговорювати системи, які ще не відправлені або не затверджені для відправки. Я скажу вам, що ми можемо, коли ми... коли ми ухвалимо ці рішення, і я думаю, що саме так і має бути", - відповів Кірбі.

Він додав, що США продовжують переговори з Україною щодо актуальних потреб ЗСУ на полі бою.

Довідка УНІАН. "Гарпун" має активну радіолокаційну систему самонаведення і наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися літаки AGM-84, кораблі RGM-84, підводні човни UGM-84, берегові пускові установки.

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