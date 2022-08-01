Окупанти таким способом намагаються компенсувати величезні втрати.

Росія набирає в елітну бригаду спецпризначення в'язнів, які відбували покарання за важкі злочини.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, окупанти намагаються таким способом компенсувати величезні втрати в Україні.

"Через величезні втрати серед особового складу в ході проведення "спеціальної військової операції", та небажання кандидатів, відібраних для проходження служби у військових частинах ЗС РФ, їхати на територію України, колись елітну 45 окрему бригаду спеціального призначення (в/ч 28337, Кубинка) ВДВ беруть карних злочинців які раніше мали або мають судимість за тяжкі злочини", - повідомив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію з метою поповнити армію новими окупантами. При цьому перевагу віддають мешканцям національних республік.

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