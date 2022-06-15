Американський генерал очікує, що і в поводженні з РСЗВ HIMARS українські військові будуть хороші.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі похвалив українських військових в обігу американського озброєння.

Про це він заявив на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") в Брюсселі.

Бійців ЗСУ Міллі назвав "першокласними стрільцями" на гаубицях М777. Американський генерал очікує, що і з поводженням з РСЗВ HIMARS українські військові будуть хороші.

При цьому Міллі применшив критику з приводу того, що США не надають Україні все запитуване озброєння. Він зазначив, що "у війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею".

"Таким чином, ніяка система озброєння, єдина система озброєння ніколи не змінює чашу терезів", — сказав Міллі.

Якщо українці правильно використовують системи озброєння, які США та інші союзники надають, додав Міллі, "вони повинні бути в змозі вразити значну кількість цілей".

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден сьогодні ввечері оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів у вигляді озброєння.

Пакет включає додаткові артилерійські та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для РСЗВ.

Крім того, Байден заявив про надання додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 225 мільйонів доларів для постраждалих від війни українців.

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