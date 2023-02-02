Як зазначили в ГУР, це викликано завданням президента РФ Володимира Путіна захопити Донбас до березня.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України прогнозує суттєве загострення на фронті в лютому-березні. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

"Найближчим часом – лютий-березень – ми справді очікуємо дуже активних подій. Герасимов (командувач об'єднаним угрупованням сил Росії в Україні Валерій Герасимов – УНІАН) після призначення відповідальним за окупаційну армію в Україні і за проведення ганебної так званої спеціальної військової операції, хоча це повноцінна війна, отримав задачу від Путіна захопити Донбас до березня. Нічого не вийде, як і у попередні рази. Всі ці дати багато разів переносилися. Але, тим не менше, задачі такі стоять. Це означає, що та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, на сході, це спроба реалізації тих планів. Не рахуючись із втратами у живій силі, в техніці, ворог пробує виконати завдання російського диктатора", - сказав він.

Також він додав, що Україна переживе та перетерпить це загострення на фронті, після чого продовжить звільняти свої території.

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Росія готує наступ - що відомо

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може приурочити новий масштабний наступ до річниці вторгнення в Україну - 24 лютого. Він додав, що, за оцінкою міністерства, в розпорядженні Росії зараз понад 300 тисяч мобілізованих.

Водночас ворог веде активну розвідку з метою підготовки для наступу на сході України.

Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що РФ поспішає почати новий наступ, щоб встигнути до початку поставок західної техніки українській армії.

І хоча польський прем’єр Матеуш Моравецький не виключає спроби наступу російської армії на Київ, експертне середовище переконане, що з залишками сил ЗС РФ Росії не вдасться така масштабна операція, якою вона була рік тому.

Наразі ворог вже відмовився від тактики застосування цілих батальйонів і діє малими групами.

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