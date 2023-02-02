Моравецький вважає, великий наступ може розпочатися в березні або квітні.

На думку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, російський диктатор Володимир Путін "ніколи не здається", а тому можна очікувати нової спроби захопити українську столицю.

"Я думаю, що, на жаль, він (Володимир Путін – УНІАН) не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоювання", - сказав Моравецький в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Голова польського уряду акцентував, що Росія мобілізувала від 200 до 500 тисяч осіб, а такоє має багато боєприпасів, багато зброї та грошові ресурси. Наявних ресурсів може бути достатньо для спроби атакувати України з 2-3 напрямків, вважає Моравецький.

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"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з Білорусі, північної частини України, тож Київ буде оточений із заходу", – додає він.

На думку Моравецького, великий наступ може розпочатися в березні або квітні, коли висохне весь бруд і болота.

Новий наступ РФ - що варто знати

Впродовж останніх тижнів дедалі частіше лунають повідомлення про те, що Росія може піти у новий масштабний наступ. Ще в грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія готує велику кількість солдатів для наступу на Київ та інші міста України. В РНБО також попереджали про підготовку РФ до максимальної ескалації, Генштаб ЗСУ зауважував, що окупанти активно ведуть розвідку і готуються до наступу на деяких напрямках. Інформацію про підготовку росіян до нового наступу підтверджують також генсек НАТО Єнс Столтенберг та аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Рада нацбезпеки і оборони заявляла, що наступ може відбутися через 1-2 місяці. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може приурочити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Резніков каже, що окупанти можуть зробити спробу наступу за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути і південь.

На переконання командувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшиса, РФ поспішає почати новий наступ, аби встигнути зробити це до того, як українська армія отримає більше західної техніки.

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