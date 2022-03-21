Мужній захист Маріуполя руйнує плани ворога щодо України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що героїчні захисники Маріуполя рятують сьогодні усю Україну.

Про це міністр оборони написав у соціальній мережі Facebook.

"Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині", - наголосив Резніков.

"Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти", - заявив Резніков.

Також він відзначив, що мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. "І ворогу краще забратися геть", - наголосив міністр.

"Боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які ми казали багато місяців. Вже навіть Генеральний секретар ООН визнав, що напад Росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, у свою чергу, спричинить чергову міграційну кризу для Європи", - додав міністр.

Він зазначив, що кожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну.

Як повідомляв УНІАН, окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік Росії, але одразу отримали чітку відмову.