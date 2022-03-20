Місцевій владі "дали часу" до ранку, щоб сформувати відповідь.

Окупанти запропонували мерії Маріуполя перейти на бік Росії.

Про це у Facebook повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії", - зазначив він.

За словами Андрющенка, місцевій владі "дали часу" до ранку, щоб сформувати відповідь.

"І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х#й вам, а не Маріуполь", - написав радник мера.

Нагадаємо, окупанти насильно вивозять жителів Маріуполя в РФ та ОРДЛО. У людей, яких насильно вивозять на територію окупантів, забирають український паспорт.

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