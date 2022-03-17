Як приклад його злочинів, міністр назвав авіаудар Росії по драматичному театру в Маріуполі.

Європейський союз повинен визнати президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем після того, як він вторгся в Україну.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Reuters.

"Я закликаю всіх європейських парламентаріїв визнати Путіна військовим злочинцем", - сказав Резніков по відеозв'язку. Як приклад його злочинів, міністр навів авіаудар Росії по драматичному театру в Маріуполі, де ховалися більше тисячі жінок і дітей.

Як відомо, Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця. Президент США Джо Байден публічно назвав Путіна військовим злочинцем.

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